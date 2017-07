UP trapper opp i sommer

Utrykningspolitiet (UP) trapper opp aktiviteten nå på sommeren. I år har de tatt ekstra mange for ruskjøring, og ser en liten økning i førerkortbeslag.

Menn og kvinner i gule refleksvester og skinnjakke har fått opp pulsen og har forsaka kaldsvette for mang en sjåfør. Nå på sommeren er UP ekstra aktive.

– Sommeren er høysesong for oss, selv om vi prøver å være tilstede til en hver tid. Jeg tror ikke er mer tilstede langs veiene nå i år enn tidligere år. Det er klart det er i sommerhalvåret det kanskje kjøres mest fort. Vi prøver nok å spisse kontrollene mer mot det vi vet er problemområder, og lager derfor flere hastighetskontroller, forteller konstituert UP-Sjef i Troms, Yngve Widding.

Kontroll

En av de mange kontrollene til UP, ble holdt i Finnsnes sentrum fredags ettermiddag.

– Vi avholder en belte- og mobilkontroll. Stort sett er de fleste er flinke, men det er noen som ikke overholder loven. Det er viktig å også holde kontroller i områder med lav hastighet, siden det er mange myke trafikanter, forteller Christer Tollefsen, som er utrykningssjef for UP.

– Både Finnsnes lensmannskontor, samt UP-patruljen stasjonert på Finnsnes, har i ferietiden mye oppmerksomhet rettet mot trafikksituasjonen i distriktet, forteller lensmann Arnold Nilsen.

Sommertrafikken skiller seg med høyere ulykkestall.

– Det er mange turister, som kjører langt, er slitne og kanskje også kjører fort. Hastighet en av de store årsakene til trafikkulykker sammen med rus, forteller Widding.

Mange ruskjørere

Så langt har de huka inn en del syndere langs veiene.

– Vi har måttet stoppe ganske mange som har kjørt for fort. Tallene er ganske like i forhold til tidligere år, eller det har vært en svak økning på høy hastighet og kjørerkortbeslag. Det vi ser er en markant økning på ruskjøring. Jeg tror ikke det kommer av at trafikantene har endra seg. UP har fått mer ressurser til kontroll enn tidligere, og avdekker nok mer. Jeg synes det er positivt at vi får ned mørketallene. Vår jobb er at folk skal ha det trygt og godt, sier han, og tilføyer:

– Generelt ser vi en klart nedadgående trend med ulykker og dødsulykker, selv om det har vært noe mer i sommer, sier Widding.