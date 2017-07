Skal kartlegge naturen i Troms

Nå skal feltarbeidere kartlegge naturen i Troms. Hensikten er å skaffe mer kunnskap om naturmangfoldet, for så å bedre forvaltninga.

Det er Miljødirektoratet som har bedt om kartlegginga, men det er Fylkesmannen i Troms som har foreslått områder hvor dette skal skje.

- Datagrunnlaget vil på sikt også gi kommunene et langt bedre utgangspunkt for å planlegge utbygging og næringsutvikling uten å ødelegge naturmangfoldet, sier miljøverndirektør Evy Jørgensen i en pressemelding.

Hun viser til at det allerede er kartlagt en del av naturmangfoldet i Troms og hele landet for øvrig, men at Stortinget har bedt regjeringa om enda grundigere kartlegging.

Planen for 2017 er ifølge henne blant annet å kartlegge naturtyper i deler av Tranøy, Målselv, Sørreisa og Bardu kommuner.

Ifølge pressemeldingen vil man også kartlegge naturtyper innenfor sju mindre naturvernområder i Tromsø, Harstad, Lavangen, Tranøy og Kvæfjord kommuner og i tillegg i deler av Reisa nasjonalpark og deler av Ånderdalen nasjonalpark.