Nye satellitter skal gi bedre sjø-sikkerhet

Fredag skal to nye satellitter skytes opp fra Kasakhstan — og de skal øke sikkerheten til sjøs også i vår del av verden.

Rundt klokken halv ni om morgenen fredag 14. juli blir Kystverkets satellitter Norsat-1 og Norsat-2 skutt opp med en russisk rakett fra Bajkonur i Kasakhstan, opplyser Kystverket i ei pressemelding.

Begge satellittene skal inngå i Kystverkets havovervåkning og forebygge ulykker til havs, blant annet via AIS. Dette er et identifikasjonssystem som alle større båter og skip bruker.

Her kan du følge skipstrafikken direkte via AIS

Sikker seilas

– En av Kystverkets hovedoppgaver er å sørge for sikker seilas og forebygge ulykker til sjøs. Trafikkovervåkning er en viktig del av dette arbeidet, opplyser senioringeniør Bjørnar Kleppe.

– Gjennom Kystverkets AIS-system, samler vi verdifull informasjon om skipstrafikken. Informasjon om kystnær trafikk fanges opp via våre basestasjoner. Satellitter gir oss muligheten til å ha et detaljert trafikkbilde også langt til havs, opplyser han videre.

Eget romprogram

Kystverket er eneste norske statlige etat med egne satellitter. I 2010 og 2014 ble satellittene AISSat-1 og AISSat-2 satt i drift. Disse var de aller første satellittene til å fange opp AIS-data i rommet.

Begge disse har nå overskredet sin planlagte levetid og de nye satellittene Norsat-1 og Norsat-2 skal gjøre det mulig å opprettholde havovervåkningen i minst nye tre år.

De eldre AIS-satellittene vil fortsatt opereres og levere trafikkovervåkingsdata til Kystverket inntil de feiler.

Ulykker

På 1990-tallet skjedde flere ulykker med skip som seilte til havs utenfor norskekysten: Grunnstøting, forlis, tap av menneskeliv og oljeforurensning var blant konsekvensene.

Blant disse var ulykker med bulkbåtene Sonata og Arisan i 1991 og 1992, fiskebåtene Njord og Bordanes i 1992 og 1993, det russiske krigsskipet Murmansk i 1994, bulkbåtene Leros Strength og Ulsund i 1997 og 1998, og bulkbåten John R i 2000.

– Satellittovervåkingen via AIS, som Kystverket nå driver, er et viktig verktøy for å unngå at slike ulykker får skje igjen, mener Kleppe.