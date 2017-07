Død person funnet på Senja

Politiet regner ikke med det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med funn av en død person på Senja.

Personen ble funnet i en bolig i Silsand-området, og hadde ikke vært observert på flere dager da politiet fikk inn en bekymringsmelding tirsdag.

– Vi dro ut til stedet og tok oss inn, hvor vi fant vedkommende omkommet, bekrefter regionlensmann i Lenvik politidistrikt, Arnold Nilsen.

Politiet tror imidlertid at det var et naturlig dødsfall.

– Vi regner det ikke som noe mistenkelig, og tror ikke det har skjedd noe kriminelt her, sier Nilsen.

Politiet kommer likevel til å opprette en såkalt undersøkelsessak.

– Dette er rent rutinemessig, og noe vi gjør flere ganger i året, sier Nilsen, og fortsetter:

– Personen vil bli obdusert, men vi har foreløpig ingen indikasjon på at det er noen mistenkelig dødsårsak. Dette gjøres rent rutinemessig for å forsikre oss om at det var naturlig, sier Nilsen.