Storkontroll på E6 — åtte bilister ble tatt

Tirsdag var det storkontroll i Salangsdalen mellom flere etater.

På Twitter opplyser operasjonsledelsen ved Troms politidistrikt at det har vært samarbeidskontroll på E6 i Salangsdalen i Bardu.

Det var politi som sammen med UP, Statens vegvesen og tollvesenet har hatt en samarbeidskontroll på dagen tirsdag.

300 kjøretøyer ble kontrollert.

– Det ble skrevet ut fem gebyr for manglende bruk av bilbelte og tre forenklede forelegg for å ha kjørt med for stor fart, opplyser politiet.