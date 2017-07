Rekordmange tror de vil skifte jobb neste halvår

Andelen ansatte i privat sektor som forventer å skifte jobb de neste seks månedene, er den høyeste på 10 år i Norge.

Det viser fersk mobilitetsundersøkelse, gjennomført i 33 land og administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge sier at nordmenns appetitt og bevissthet på jobbskifte har aldri vært høyere.

- Nå viser viser mobilitetsindeksen at fem prosent flere arbeidstagere enn for bare tre måneder siden ser for seg at de har en ny arbeidsgiver i løpet av det neste halve året. Med det gjør Norge det største index-spranget blant alle de 33 landene i undersøkelsen, sier han.

Økt kraftig

Randstad Workmonitor er verdens mest omfattende arbeidsmarkedsanalyse, og tar hvert kvartal pulsen på mer enn 25.000 ansatte i 33 land, i privat sektor.

Undersøkelsen måler blant annet i hvilken grad den ansatte har byttet jobb siste halvår, eller forventer å skifte jobb innenfor det kommende halvåret.

- Fra 2007 har mobiliteten i arbeidsmarkedet økt kraftig i Norge, helt i takt med den internasjonale trenden, mener Bøe og tilføyer:

- Men at Norge nå gjør et så kraftig sprang på indexen, fra første til andre kvartal, kan være et tydelig signal på endringene i arbeidsmarkedet kommer hurtigere og kraftigere til oss enn tidligere, sier Bøe.

Hurtigere enn før

I undersøkelsen svarer 17 prosent av de intervjuede norske arbeidstagerne at de har skiftet arbeidsgiver de siste seks månedene.

Èn av tre oppgir dessuten at de enten er i aktiv søkerprosess, eller orienterer seg rundt i arbeidsmarkedet, hvilket innebærer en liten økning fra forrige kvartal.

Temperaturmålingen viser altså at appetitten på nye utfordringer kan stige ut over i 2017.

- Nye jobber skapes, mens andre forsvinner. Endringene skjer hurtigere enn før. Jeg tror dette er en utvikling som både arbeidsgivere og arbeidstakere bidrar til. Arbeidsgivere trenger stadig ny kompetanse, og vil ansette folk som innehar denne kompetansen. Samtidig ser vi at det å lære og utvikle seg blir viktigere og viktigere for de fleste ansatte, sier Bøe.