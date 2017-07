Måtte punge ut for manlende førerkort

Politiet gjennomførte en trafikkontroll på Finnsnes på morgenen tirsdag.

– Vi har hatt kontroll på Finnsnes. Her ble det utstedt et gebyr for manglende førerkort, opplyser operasjonsledelsen ved Troms politidistrikt.

Det var ved ni-tida tirsdag at kontrollen ble gjennomført.

– Foruten det manglende førerkortet var det ikke noe å bemerke, legger politiet til i sin twittermelding.