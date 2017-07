Har funnet varselstegn for selvmord

Ny forskning fra UIT kan peke ut selvmordsfare i tidlig alder.

UIT og forsvaret startet et samarbeid i januar som gjør at universitetet får tilgang til forsvarets helseregister. Det gir grobunn for ny forskning.

Helseregisteret viser at det er sammenheng mellom scoren unge får på sesjon og selvmord i voksen alder.

– Jeg har sett på sammenhengen mellom scoren rekruttene fikk på sin mentale helse på sesjon og hvilken innvirkning det hadde på selvmordsstatistikken i voksen alder. Det vi fant var at de som har fått lav score på den psykiske testen på sesjon ofte er de som begår selvmord senere i livet. Vi hadde tilgang til veldig mye statistikk. I dette utvalget så vi på 500.000 nordmenn med som hadde vært på sesjon fra 1980 til 1999, sier Jannicke Langseth, som har skrevet oppgaven.

Forskjell i metode

Videre så hun på hva slags metode som ble brukt.

– Risiko for å begå selvmord ved henging er 5,1 ganger større blant dem som hadde dårligst score på den mentale testen sammenlignet med dem som ble vurdert som helt psykisk friske. Det samme gjelder forgiftning hvor risikoen er 3,9 ganger større for å begå denne formen for selvmord. Faren for å begå selvmord øker med økende jo dårligere scoren er. Unntak er selvmord med skytevåpen hvor de med dårligst score ikke har større risiko enn de med best score, sier Langseth.

Vanligste dødsårsak

Langseth sier at hun tror at selvmord kan forskes på ytterligere.

– Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge i hele norden. Jeg mener at vi har et stort potensial til å forebyggen Det bør forskes mer på hvordan man kan begrense forekomsten av selvmord, legger hun til.