Ann-Karin prøver seg på sommerkafé

Om du legger ferden til Vassvika på Senja, så har du nå muligheten til å få deg en kaffekopp med noe godt til.

For den som tar seg tur mot Sør-Senja og trenger en pause, er Vassvika blitt et sted hvor det er mulighet for en avstikker til ”Sommerkafeen” hos Ann-Karin Aronsen. Tilbudet er der både for fastboende i distriktet og turister.

– Jeg har jo ofte truffet på personer som spør hvor man kan få kjøpe en kopp kaffe, sier Ann-Karin Aronsen.

– Jeg skal prøve med en liten sommerkafè – så får man se om det er ”liv laga” – rik blir man i alle fall ikke, sier hun og nevner at det også kunne bli et sted hvor hyttefolk i Vassvika kan stikke innom til en prat og bli kjent med hverandre.

Samboer Knut Jarl Uteng og Ann Karin Aronsen har bygget hytte i Vassvika på hans tidligere hjemsted. I tillegg har de ført opp uthus og garasje like ved hytteboligen.

Tidligere hadde de campingvogn stående i Vassvika, med spikertelt tilknyttet vogna. Spikerteltet har de flyttet opp til nybygget etter at vogna ble solgt, og omgjort rommet til besøkende som en liten ”sommerkafè” med stoler og bord.

I tillegg til en kopp kaffe og noe å bite i, selges det også diverse håndarbeidsprodukter og kortreiste produkter.

I en liten krok utenfor garasjebygget er det også mulighet og sitte tørt og godt på en benk – og nyte utsikten mot Solbegfjorden en sommerdag.

Tekst og foto: Rigmor Sellevoll