Formsterke FK Senja med ny seier

FK Senja har vært i god form den siste tiden. Lørdag ble det en ny seier.

Senja ble havnende under etter at Fløyas Christopher Tian Olsen sendte hjemmelaget i føringen etter 14 minutter. Håvard Espejord utlignet for blåtrøyene etter 24 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Forrige uke hadde Senja tre kamper. Denne uken har de imidlertid bare denne kampen og fikk dermed tid til å hente seg inn etter et hardt kampprogram.

Det så ut til å hjelpe utover i andre omgang. Markus Johnsgård ble eneste målscorer i omgangen i det 69. minutt. Dermed kunne Senja ta med seg alle tre poengene hjem. Etter en flott rekke med fem strake seiere befinner Senja seg i skrivende stund på 3. plass i serien.

Neste kamp er borte mot Sortland neste lørdag.