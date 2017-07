Dette skjedde mens du sov i natt

Politiet har på ingen måte tatt sommmerferie.

Til tross for at kalenderen sier at vi er kommet langt ut i juli, har Troms politidistrikt på ingen måte tatt sommerferie.

Natt til lørdag har etaten meldt om følgende hendelser.

01.09: Skrolsvik: Finnvik - UP har hatt kontroll i området. Resultat: 5 forenklede forelegg på fart. Høyeste fart 75 km/t i 60-sone. 1 forenklet forelegg for mobilbruk.

01.11: Skrolsvik: I Hamnesbukt har UP hatt kontroll. Resultat: 5 forenklede forelegg i 60-sone. Ett førerkortbeslag 92 kilometer i timen i 60-sone.

09:55: Tromsdalen: En person anholdt inne på en byggeplass. Anmeldes for forsøk på tyveri fra byggeplass samt bæring av kniv på offentlig sted.