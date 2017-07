Slik blir helgeværet i regionen

Gledet du deg til sol og deilige varmegrader i helga? Da har meteorologene dårlige nyheter.

Det lå tidligere an til et skikkelig sommervær denne helga. Slik blir det derimot ikke.

Meteorologene ved yr.no melder om et overskyet vær de kommende dagene.

I dag derimot skal sola skinne, men det blir ikke så varmt.

12 grader

Utover dagen stiger temperaturen til ti grader. Det kan noen steder komme nedbør, men trolig ingenting av betydning.

Til kvelds meldes det om tolv grader og svak vind fra vest-nordvest.

Grått

I morgen starter dagen med ni grader og det loves delvis pent vær i regionen.

Utover formiddagen holder temperaturen seg stabil, men meteorologene melder om at et grått skydekke vil legge seg over regionen.

Til ettermiddagen stiger temperaturen i så måte til 15 grader og svak vind fra nordvest ligger i kortene.

Det blir med andre ord ikke kjempevarmt, og sola skal heller ikke skinne, som tidligere meldt.

Varmere

Det samme gjelder for søndagsværet.

Her starter dagen med rundt 13 grader. Flere steder kan det også komme nedbør i form av regn. Det meldes imidlertid ikke om mye.

Utover dagen stiger temperaturen til 17 grader. Meteorologene ved yr.no melder her at skydekket letter noe, men full sol blir det ikke.

Til kvelds loves det 15 grader og overskyet vær.

Variert vær

Ser man på langtidsvarselet vil man tidlig i neste uke få opptil åtte millimeter nedbør.

Gradestokken skal derimot vide opp mot 20 grader i regionen.

Et videre variert vær ser ut til å prege neste uke med både skyfri himmel, sol og nedbør.