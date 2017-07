Lus kan øke ferskvannstoleransen

Rapport viser økt toleranse for ferskvann blant lakselus i behandling av laks i oppdrettsnæringa.

Mattilsynet har publisert en risikovurdering om bruk av ferskvann i behandling av laks i oppdrettsnæringen.

Der kommer det frem at bruk av ferskvannsbehandlinger øker risikoen for at lakselus utvikling toleranse mot ferskvann.

Fagpersoner fra Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Universitetet i Berg står bak rapporten, der det anbefales at antall behandlinger begrenses mest mulig, og at ferskvannsbehandling anvendes i rotasjon med andre behandlingsmetoder.

Fordi toleransen for ferskvann på fisk er lavest i tidlige stadier pekes det på at ferskvann fortrinnsvis bør brukes tidlig i infeksjonsforløpet.