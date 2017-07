Esso har åpnet drivstoffpumpene

Esso på Finnsnes ventet bare på klarsignalet før pumpene kunne gjenåpnes. Det skjedde fredag ettermiddag.

For et par uker siden stengte Esso på Finnsnes dørene etter at Finnsnes Autoservice, som drev stasjonen, ble begjært konkurs. Sammen med sin kone Synnøve har daglig leder Morten Kjærvik tatt over driften av stasjonen, men på dagen fredag var det fremdeles ikke sikkert når stasjonen kunne åpne igjen.

– Vi holder på og styrer med å få åpnet pumpene snarest mulig, men samtidig holder vi på med litt oppussing inne i butikken, sa Kjærvik.

Fredag ettermiddag kunne Kjærvik meddelen at drivstoffpumpene var åpnet for salg og betaling via kort.

Hånda på knappen

Før butikken kan gjenåpnes er det imidlertid en del papirarbeid som må behandles og godkjennes.

– Når det er et nytt selskap som skal opp å gå er det ikke bare å knipse med fingrene, sier Kjærvik.

– Det var det som var utgangspunktet og jeg håper ennå at det kan skje noe snart, sier Kjærvik til Folkebladet fredag.

– Så da kan dere egentlig åpne igjen når som helst?

– Ja, det er nesten sånn faktisk. Får jeg klarsignal så er det bare å trykke på et par knapper, så er kortsystemet og pumpene oppe og går, sa han før pumpene ble gjenåpnet.

Jobber hardt

Selv om pumpene er klar nå, vil det ta litt lenger tid før butikken inne på stasjonen står klar.

– Det eneste som må vente er butikken, for vi har ikke fått inn varer ennå. Det er også en del registrering hos grossistene som skal gjøres, så vi jobber for harde livet, forteller Kjærvik.

– Så du reiser ikke på ferie med det første?

– Nei nei. Jeg er stort sett der daglig og i helgene og alt, og vi jobber hardt for å få dette på plass. Men samtidig passet det greit når vi fikk malt og pusset litt opp innvendig når det først var stengt.