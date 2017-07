Widerøe: – Vil ikke dramatisere kanselleringer

Lufthavnsjefen ved Bardufoss har foreløpig ikke fått melding om noen kanselleringer etter Widerøes akutte pilotmangel.

Widerøe meldte onsdag at de kansellerer over 100 avganger over hele landet i sommer.

Flyselskapet angir ikke enkeltavganger til media, men ønsker å berolige reisende fra Bardufoss.

– Finner løsninger

– Jeg vet ikke om det i det hele tatt blir noen kanselleringer fra Bardufoss, sier informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli.

Hun mener at det «ikke er nødvendig å dramatisere kanselleringene.»

– Vi finner løsninger sammen med kundene, og forsøker å ta de flyvnigene som får konsekvenser for færrest mulig, sier hun.

Kanselleringene gjelder omlag tre-fire avganger daglig, og alle som blir rammet får direkte beskjed fra Widerøe, poengterer hun.

– De det gjelder får SMS og e-post av oss med tidligere eller senere avganger, eventuelt alternativ reiserute, sier hun, og legger til:

– Alle får beskjed i god tid. Vi har allerede meldt alle rammede helt frem til slutten av juli.

– Bardufoss er attraktiv

Solli bekrefter at det er mangel på ansatte som er årsaken til kanselleringene.

– Det som har skjedd er at når vi planla dette for over et år siden har vi tatt feil i prognosene. Flere har blant annet gått av med pensjon, og vi sitter med færre ansatte enn vi planla, sier hun.

Etter Widerøe startet opp med flyvninger fra Bardufoss 1. mai, har de måttet kutte flere avganger grunnet for dårlige bookingtall.

– Hvordan går det for dere på Bardufoss nå?

– Det er litt vanskelig å si, for vi snakker nå om to forskjellige perioder. Nå er vi inne i ferieperioden, så det er vanskelig å sammenlikne med resten av året, svarer Solli, og legger til:

– Vi får heller stille oss bak det vi har sagt tidligere, da vi trakk ned tilbudet littegrann.

Hun har imidlertid god tro på flyselskapets fremtid på Bardufoss.

– Vi satser på at det tar seg opp til høsten. Bardufoss er attraktivt for turister, og Norge er mer og mer populært, avslutter Solli.

– Fulle fly

Lufthavnsjef ved Bardufoss lufthavn, Jørn Limo, bekrefter at han foreløpig ikke har fått inn meldinger om kanselleringer.

– Det er slikt som vi ikke får vite så lenge i forveien, men det er ingen indikasjoner på at vi får kanselleringer foreløpig, sier han.

Limo tror heller ikke at Bardufoss nødvendigvis er av de mest utsatte.

– Widerøe har bare avganger hos oss med to kryssende fly fredag og søndag, så vi er jo for så vidt bare et stoppested på deres rute, sier han.

For øvrig kan Limo melde om god trafikk på Bardufoss lufthavn.

– Ja, ellers er det bra trøkk. Vi følger sommerprogrammet og alt er i rute. Det er jo starten på fellesferien, og vi kan melde om stort sett full fly, sier han.