Scorer høyt på nasjonal test av veikroer

Senjastua på Silsand får solid skryt i en test utført av NAF-bladet Motor.

Sammen med Lapphaugen turiststasjon i Lavangen får Senjastua 89 poeng av 100 mulige i testen.

Ikke sjarmerende

Mens bladet i anmeldelsen omtaler Finnsnes som «ikke blant Norges mest sjarmerende byer», får Senjastua skryt så de virkelig bør ta til seg: «Det er restaurantnivå på maten», skriver bladet.

De mener at det trekker litt ned at det i noen grad også er restaurantnivå på prisene, men at maten som ble servert forsvarte hver eneste krone.

– Det er en sann glede å komme på et spisested der barnemenyen har torsketunger og stekt sei som de to første alternativene, skriver bladet, og presiserer at slike tester blir gjort i «all hemmelighet» når de gjester et spisested.

Grillet tørrfisk

Grillet tørrfisk blir trukket frem som en velsmakende favoritt, og den anbefalte pavlovaterten de fikk anbefalt som dessert «kort og godt en av de beste dessertene vi har fått langs veien!».

Det trekkes også frem som et minus at Senjastua normalt ikke har åpent i helgene.

Også Lapphaugen i Lavangen får 89 poeng av Motor. Stedet trekkes frem som et av landets triveligste veikroer, til tross for at «Lapphaugen har verken nye lokaler eller en prangende meny».

– Et must

Ellers omtales fisken som blir servert som utmerket, den hjemmelagde burgeren likeså.

– Hva enn du velger, så gjør plass for dessert. De gode, hjemmelagde kakene er et must, skriver bladet om Lapphaugen turiststasjon.

Også Vollan gjestestue i Nordkjosbotn og Patricias gatekjøkken på Setermoen er testet. De fikk henholdsvis 88 og 74 poeng i testen til NAF-bladet.