Henriksen: – Katta er ute av sekken

Full uenighet om forutsetningene for forsvarsforliket om langtidsplanen.

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte Bardufoss flystasjon i vår, sa han at det sentrale helikoptermiljøet for Hæren skal ligge på Bardufoss. I en VG-artikkel tirsdag gikk statsminister Erna Solberg (H) hardt ut mot Aps helikopter-løfter.

– Arbeiderpartiet forsøker å komme seg unna konsekvensen av at de var med på et forlik om langtidsplanen for forsvaret. Jonas Gahr Støre driver med dobbeltkommunikasjon. Han snakker folk etter munnen i Østfold, og han snakker folk etter munnen i Troms, sa Solberg til VG.

– Katta er ute av sekken

Ifølge Ap var det en forutsetning for dem i forsvarsforliket at helikopterstøtte skulle behandles i forbindelse med landmaktsutredningen. I intervjuet med VG sier statsministeren at landmaktsstudien skal avklare hvilken helikopterstøtte Hæren skal ha, men at det ikke er snakk om at noen Bell-helikoptere skal bli igjen i nord når nye helikoptre er på plass. Det reagerer stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) på.

– Det er så langt jeg kan se det lengste noen av regjeringspartiene har gått i å avvise helt at det skal være Bell-helikoptere i nord. Jeg mener katta er helt ute av sekken og at statsministeren og regjeringen går bort fra det forsvarsforliket der det var en forutsetning for Ap at helikopterstøtte skulle behandles i forbindelse med landmaktsutredningen, sier Henriksen.

Ja takk, begge deler

Videre forteller Henriksen at Ap er krystallklare på at det er fullt mulig å kombinere egne helikopter til Hæren, og samtidig styrke helikoptermiljøet på Rygge.

– Ap vil sørge for at spesialstyrkene på Rygge får dekt behovet sitt og det er det ingen i Troms som er mot. Det vi er imot er å bare fjerne alle helikoptrene fra Bardufoss. Jeg blir bekymret når statsministeren uttaler seg så krast som hun gjør, om de faktisk mener det skal være en skikkelig og seriøs gjennomgang av helikopterbehovet i landmaktsutredningen.

– Har det ikke vært litt mye frem og tilbake i dette spørsmålet fra politikerne, slik at folk kanskje ikke skjønner hva dere faktisk mener?

– Ikke fra oss. Men jeg tror Ap skal være ydmyke på at det ble mye spill rundt behandlingen av langtidsplanen. Det ble skapt uklarthet da. Ikke nødvendigvis av Ap, men av andre, og vi har prøvd å klargjøre i hele vår at vi er tydelig på at Hæren skal ha helikopterstøtte på Bardufoss, sier Henriksen.

Til god nytte

Tidligere denne uka bistod 339-skvadronen i flere oppdrag, som viste hvilken ressurs helikoptrene er for den sivile beredskapen i nord.

– Når statsministeren vil skrote en tredel av Hærens Bell-helikoptre og ha ingen i Bardufoss og ingen i nord, så går det ut over beredskapen. Bare de siste dagene er dyktige påminnelser på det. Helikoptrene har både bli brukt til støtte til speiderne i Bodø, politijakt i Troms og grenseoppdrag i Kirkenes samtidig, sier Henriksen.

Uenig om behovet

Jonas Gahr Støre sier til VG at det ikke blir bedre på Rygge om Forsvaret skroter seks helikoptre og legger ned på Bardufoss, slik det står i langtidsplanen. Erna Solberg mener på sin side at beredskapsbehovet i nord vil bli dekket når de nye kystvakthelikoptrene er på plass.

– Statsministeren tar feil og prøver seg på en bløff om helikopter. Det er faktisk mulig å ha helikopter både på Rygge og Bardufoss. En statsminister som ikke greide å levere en fullstendig langtidsplan burde holde seg for god til å kritisere Ap når vi har ment at helikopterstøtte må behandles skikkelig i landmaktsstudien, sier Henriksen.