Flere tråkket for hardt på gasspedalen

Flere ble bøtelagt for å ha kjørt for fort torsdag.

Først hadde UP trafikkontroll på Setermoen i Bardu ved 14-tida.

– Her ble fire bilførere bøtelagt for å ha kjørt for fort i 80-sona, opplyser operasjonsledelsen ved Troms politidistrikt.

Høyeste målte hastighet i Bardu var 101 kilometer i timen.

Ved 16-tida melder UP om flere gjennomførte kontroller i Finnsnes- og senjaområdet torsdag.

Her ble det skrevet ut 14 forenklede forelegg i 60-sona i Kvannåsen og to forenklede forelegg i Finnåsen.