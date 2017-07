– Fornøyd med at vi avslører flere rusførere enn tidligere

Tallene øker, men UP er ikke bekymret for utviklingen.

Torsdag kveld sendte UP i distrikt fem for Nordland, Troms og Finnmark ut statistikk for sin aktivitet så langt i år, sammenlignet med fjoråret.

Distriktsleder i UP, Geir Marthinsen, skriver i pressemeldinga at det jevnt over er en økning i det meste som har vært UPs fokus så langt inneværende år, sammenlignet med fjoråret.

– Noe av økningen må tilskrives omorganiseringen av UP høsten 2016 som førte til at vi fikk tildelt 4 nye patruljer med virkning fra 1.8.

– Vi er spesielt fornøyd med at vi har klart å avsløre langt flere rusførere enn tidligere år.

Narkotikakriminalitet

Mens det i 2016 ble pågrepet 175 personer første halvår, har UP i samme tidsrom i år pågrepet 208 personer.

– En stor del av pågripelsene er knyttet til narkotikakriminalitet, påpeker distriktslederen.

Det er også skrevet ut et betydelig høyere antall forenklede forelegg – 7.357 i år mot 5.993 i fjor.

Antall førerkort som er beslaglagt er 473 så langt i år, mot 423 i fjor. Hoveddelen av disse kommer av fartsovertredelser (350), mens 98 skyldes rus.

913 gebyrer er delt ut i år, sammenlignet med 840 i fjor.

– Cirka 80 prosent av de forenkelde forelegg skyldes fartsovertredelser, og resten i all hovedsak bruk av håndholdt mobil. Gebyrene skyldes manglende bruk av bilbelte, understreker Marthinsen.

– Blitt bedre

Til tross for økende tall i år sammenlignet med fjoråret, ser ikke Marthinsen noen negativ trend.

– Til tross for økning i antall fartsovertredelser og førerkortbeslag har vi ikke grunnlag for å påstå at det er en negativ utvikling med hensyn til trafikantenes adferd rundt om på veiene.

– Mange av de veifarende gir oss tilbakemeldinger på at de opplever at fartsnivået og adferden på veiene er blitt bedre – noe som igjen vil bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte, avslutter Marthinsen.