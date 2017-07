Sju var for hard på gassen på Senja

Sju bilister fikk reaksjoner fra politiet etter trafikkontroller på Senja onsdag.

Det melder operasjonslederen ved Troms politidistrikt ved 17-tiden.

Det var UP som gjennomførte kontroller på Senja onsdag.

I 30-sona i Gryllefjord ble det skrevet ut fem forenklede forelegg for å ha brutt fartsgrensa.

Også i Svandalen var folk uvøren med gasspedalen. Her fikk to førere forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i 80-sona, opplyser UP.