Halvert fravær etter innføring av grense

Dette ble resultatet etter det første året etter at fraværsgrensen ble innført i den videregående skolen.

Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned nasjonalt etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk tre dager og åtte timer fravær dette skoleåret.

Forrige skoleår var det typiske fraværet fem dager og 12 timer.

Nedgang på 50

Nedgangen fra skoleåret 2015-16 til 2016-17 er på 40 prosent nasjonalt i antallet dager elevene er fraværende i videregående skole, og 33 prosent nedgang i elevenes timefravær.

Dette skoleåret var medianen for fraværet i Troms på tre dager og åtte timer fordelt på 5.407 registrerte elever i den videregående skolen og totalt har fraværet i Troms gått ned med 50 prosent.

Nøkkelen

- En god skole er nøkkelen til mange av de viktige målene for et bedre Norge. Det er derfor gledelig å se at fraværet har gått ned med hele 50 prosent i Troms. Det viser at elevene er mer til stede, færre faller fra og det foregår mer læring, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) i ei pressemelding.

– Ikke alle gode og effektive tiltak koster penger og fraværsgrensen er et godt eksempel på det. Dette er nye ideer og bedre løsninger i praksis som alle er tjent med, slår han fast.

Fra 2015-16 til 2016-17 ser man en liten nedgang i andelen elever som ikke får vurderingsgrunnlag (IV) i minst ett fag på nasjonalt nivå, fra 3,2 til 3,1 prosent.

Overskredet

For skoleåret 2016-2017 utgjør dette 5.286 elever. Av disse elevene, har omkring halvparten kun IV i ett fag. Andelen elever med IV i kun ett fag har gått ned fra 1,6 til 1,3 prosent.

Foreløpige resultater viser at av elevene som har fått IV i minst ett fag har omtrent halvparten fått IV på grunn av overskredet fraværsgrense (FAM51) i minst ett av disse fagene.

På nasjonalt nivå har 3,1 prosent av elevene IV ved standpunkt. 1,8 prosent av disse fikk FAM51. Andelen med FAM51 varierer i stor grad mellom fylkene.