Landet helikopter i nasjonalpark — bøtelagt

En helikopterpilot er ilagt en saftig bot etter å ha landet i en nasjonalpark på innlandet.

Det var i juli i fjor at en helikopterpilot fløy et par fiskere til Øvre Dividalen Nasjonalpark, melder avisa Nye Troms.

Han ble anmeldt for brudd på verneregler og er nå ilagt et forelegg for å ha utøvd motorferdsel i nasjonalparken uten tillatelse eller dispensasjon, ifølge avisa.

Piloten må nå ut med 15.000 kroner til statskassa for overtredelsen.

Til Nye Troms bekrefter politioverbetjent ved Målselv lensmannskontor, Katrine Grimnes, at saken er avsluttet.