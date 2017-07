To mistet livet i trafikken i Troms i juni

Ved utgangen av juni hadde 48 mistet livet på veiene hittil i år.

Normalt er sommermånedene høysesong for ulykker. Hittil har 48 mistet livet i år, mens på samme tid i fjor hadde 62 omkommet.

Junitrafikken tok livet av elleve, av disse var sju menn og fire kvinner.

- Akkurat nå er det stor utfart på veiene. Det er krevende for mange å kjøre lange strekk og noen fristes til å trykke ekstra hardt på gassen, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen.

Hun legger til:

- Lengre kjøreturer, stress for å komme seg raskt frem og uoppmerksomme sjåfører utgjør en betydelig risiko. Skal vi ha et håp om at den positive trenden med reduksjon i antall omkomne skal holde seg utover sommeren, må folk ta det med ro.

I juni i år omkom det to personer i Troms.Det gjorde det også i fjor. Så langt i år har tre personer omkommet i trafikken i Troms.

Utsatt i sommer

Møte- og utforkjøringer utgjør flesteparten av ulykkene i sommerhalvåret og Trygg Trafikk ber sjåfører være sitt ansvar bevisst.

- Det er viktig at du avpasser farten og kjørestilen etter forholdene. Som sjåfør har du hele tiden ansvaret for deg selv og andre. Det er også viktig å minne om at trafikkbildet er komplisert i sommerukene, forteller hun.

Årøen poengterer at det er mye trafikk på veiene, og mange turister er ukjente med norske kjøreforhold.

- I tillegg øker antall motorsykler, syklister og andre sårbare trafikantgrupper, sier hun.

Unngå sjanser

Sommeren 2016 var en ulykkessommer med en betydelig oppgang i antall trafikkdrepte og skadde. Årøen understreker at noen enkle grep reduserer ulykkesrisikoen betraktelig.

- Sørg for at du er uthvilt og opplagt før du legger avgårde i sommervarmen. Trette og ukonsentrerte sjåfører skaper mange farlige situasjoner. Det viktigste er at du hele tiden er våken og oppmerksom. Det er bedre å legge inn noen ekstra pauser hvis du kjenner behov. Vårt råd er å holde hodet kaldt i sommervarmen. Regn med kø, planlegg turen og bytt gjerne på å kjøre, sier hun.

Slik kommer du deg trygt frem: