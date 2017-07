Storpremie to år på rad

Under Millionfisken ble det i år ikke trukket noen vinner på gevinst av 500.000 kroner, men til gjengjeld ble det to vinnere på hundretusen kroner hver.

Tre personer var svært nær treffe rett på idealvekta på en sjøørret mellom ett og fire kg. Etter hvert fikk de tre på scenen vite at ingen av dem kom nær nok idealvekta som var forhåndstrukket til 2325 gram. Nærmest mulig kom Rainer Høynes med en vekt på 2243 gram fattige 82 gram unna.

– Det er sånn det er, men jeg var bra spent før avgjørelsen kom, sier Høynes som i likhet med mange tok sjøørreten på havet.

Vinnerlykke

De to som hadde mest vinnerlykke under Millionfisken var Simon Mulada,l som vant for tyngste fisk med ei kveite på 82 kg .

– Du har litt av en vinnerlykke da du vant 100000 kroner i fjor også?

– Joda, det stemmer det, sier den lykkelige vinneren.

I fjor vant han samme beløpet men da for en torsk nærmest mulig ei idealvekt.

– Nå skal jeg kjøpe med båt, sier den ivrige fiskeren.

Polsk vinner

Den andre vinneren av en stor gevinst i år var polske Leanne Byron på ferie i Norge. Byron fikk en torsk på 6379, 58 gram fra idealvekta. Det var nok til å vinne en premie 100.000 kroner.

– Jeg er ikke vant med å fiske i saltvann, det var stor stas å få fisken og vinne denne premien. Pengene kommer godt med og var en stor overraskelse, sier hun smilende etterpå.