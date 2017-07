FK Senja og Varden i finale

Gutter 14 laget til FK Senja og Vardens Jenter 15 har begge kjempet seg til finale i Piteå Summer Games

Varden hadde totalt syv lag med i turneringen i Sverige, og deres Jenter 15 lag er nå klare for finale.

Laget har gått ubeseiret gjennom turneringen med kun tre innslupne mål totalt, og ble finaleklare da de slo svenske Sollentuna 2-1 i semifinalen.

Finalen spilles søndag klokken 16.00, hvor de møter spansk motstand i Pauldarrak FKT.

- Kjempebonus

Også FK Senjas Gutter 14 er klare for finale søndag.

Trener Ørjan Johnsgård sier det blir en fin opplevelse for guttene.

- Det er en kjempebonus. Vi møter et argentisk lag, og det er jo en opplevelse i seg selv. I tillegg er det jo et arrangement rundt disse finalene, så det er bare for guttene å suge til seg alt.

Marginer

Johnsgård forteller at de har spilt godt, men også hatt en porsjon flaks for å komme til finalen.

- Jevnt over har det vært veldig bra. Samtidig har vi hatt marginer med oss, der vi blant annet har vunnet to straffesparkkonkurranser og scoret avgjørende mål helt mot slutten. Man er avhengige av litt flaks og tur for å komme videre og det har vi hatt, så nå gleder alle seg bare til å spille, sier treneren.

Finalen spilles klokken 15 mot Tucuman.