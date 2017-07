– Håper folk bruker den

Skøelv idretts- og grendelag hadde storstilt åpning av en ganske spesiell gapahuk i Skardalen.

Gapahuken er nemlig utforma og plassert slik, at den skal kunne være et mål for alle.

– Skardalen fin dal å gå i for alle. Det er ganske slett og fint, selv om det er litt stigning. Vi har utforma Gapahuken for at også handicapede skal kunne bruke den, og vi har tilpassa stien dit slik at det skal være lett å komme seg frem. Det går en vei til gapahuken, men den har en bom foran. Vi har gjort slik at man kan kjøre rundt med mopeder for de svakbeinte, forteller leder i grendelaget, Otto Skogheim.

Tilrettelegging

Gapahuken ligger omtrent midt i dalen, vel 1,4 kilometer unna veien.

– Vi håper at flest mulig vil bruke gapahuken, den er åpen for alle, sier Skogheim.

Gapahuken har fått midler fra fylkeskommunen, og er en del av Sørreisa kommunes folkehelsesatsing.

– Det finnses ikke mange slike områder her i nærheten, som skal være så godt tilrettelagt for alle. Samtidig som vi prøver å legge til rette for et lavterskeltilbud, så ligger den godt til for en rast alle som går på fjellet her, sier Skogheim.

– Flott åpning

Bygdelaget lagde en heldag ut av åpninga. Oppmøtet var over all forventning.

– Til sammen var over 50 personer med innover i løpet av dagen, noe vi er godt fornøyd med. Vi hadde flere aktiviteter, som fotballkamp på en seter her i dalen. Sørreisaordfører Jan-Eirik Nordahl var også med. Han syntes det var veldig fint å være tilstedte. Aktiviteter, der fotball på en seter. takker dugnad.

Uten frisk dugnadshjelp, hadde ikke gapahuken stått klar i dag.

– Jeg må takka alle som har vært med og bidratt, forteller grendelagslederen.

Tilrettelegging

Selv om gapahuken stod ferdig i fjor høst, har de jobba for tilrettelegging på veien i nå i sommer og vår.

– Vi har hatt et prosjekt der vi har satt ut bord og benker på tre punkter langs veien inn til gapahuken. Selv om det bare er 1,4 km å gå, gjør dette det lettere for folk som er dårlig til beins, forteller Skogheim.