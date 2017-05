Spilte for fullt hus— gir overskuddet til kreftforeninga

Rockebandet Cat 2 go og Beate Moeggen ved On The Corner på Finnsnes overførte i dag 1.200 kroner til kreftforeningen.

Én av vokalistene, Steinar Halvorsen, forteller at det er viktig å støtte opp under forskning på kreft. - Da vi startet dette bandet, var det kun av rein spilleglede. Vi består av seks stykker, alle over 50 år, og fant tidlig ut av at vi ikke ønsker å tjene så mye penger på opptredener, sier han og legger til: - Det vi eventuelt får inn, ønsker vi å gi til gode formål. Utfordrer - Hvorfor er det viktig for dere å gi til kreftforeningen? - Vi har alle, direkte eller inndirekte, vært borti dette med kreft, og denne gangen var det greit å gi til dem, svarer han. Nå utfordrer vokalisten andre band til å gjøre det samme. - Vi går mot sol, sommer og mange konserter landet over. Hvis man bare gir en liten slant hver, kan det bli mye til slutt, sier Halvorsen. - Takk Halvorsen har selv vært i kontakt med kreftforeningen som skal ha satt stor pris på gaven. - De ble helt i hundre, og takket så mye, sier Halvorsen. På bandets facebookside skrives det følgende om konserten lørdag: - Stinn brakke, alsang og rockefot. Vi er priviligerte som får spille for et fantastisk entusiastisk publikum. "Vi spiller for livet" og gir vårt bidrag til kreftforeningen. Takk til de som bidro under konserten. Takk til Beate og de ansatte på On the Corner som legger flere hundrelapper i bidragskassen.

