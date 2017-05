- Ekstremt glatte veier

Midtre Hålogaland politidistrikt fikk nok å stri med mandag kveld.

Det var like etter klokken 21.00 mandag kveld at politiet meldte om vanskelige kjøreforhold på E6 over Gratangsfjellet.

Ifølge en twittermelding var det ekstremt glatt over fjellet. Dette førte til store trafikale problemer.

- Minst fem personbiler står fast, opplyste politiet og understreket at sommerdekk er uegnet.

Statens vegvesen melder om vekslende snøslaps og fare for glatte partier over fjellet.