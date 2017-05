Fikk midler til én russtilling

Salangen kommune får 660.000 kroner i tilskudd innrettet mot kommunalt rusarbeid.

Det kommer frem i et brev fra Fylkesmannen i Troms. Midlene skal gå til ett årsverk ved psykiatritjenesten.

Fylkesmannen bemerker at kommunen i sin søknad beskrev at tiltaket videreføres som en varig stilling innenfor egne rammer etter tilskuddsperioden. Fylkesmannen forventer at kommunene benytter sine økte rammeoverføringer gjennom opptrappingsplan rus 2016-2020, til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Folkebladet har tidligere skrevet om et økende rusproblem blant unge i Salangen.