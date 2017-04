Nå kan du lede prosjektet med Senja kommune

Leter etter prosjektleder/administrasjonssjef.

Fra 1. januar 2020 blir Berg, Torsken, Tranøy og Senja slått sammen til én kommune - Senja kommune. Allerede har interimfellesnemda jobbet litt, og nå letes det etter en til å lede prosjektet og arbeidet med å slå sammen de fire kommunene, heter det i utlysningsteksten som er lagt ut på Lenvik kommune sine sider.

Det vises til at den nye kommunen vil få et areal på 1947 kvadratkilometer, 15.000 innbyggere og over 2.200 ansatte. De fire kommunene er opptatt av likeverdighet i sammenslåingsprosessen.

– Prosjektlederen vil få en svært viktig oppgave i å lede arbeidet med å skape en Senja kommune, og vil fra 1.1.2019 være administrasjonssjef (rådmann), heter det i utlysningsteksten.