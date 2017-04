Dette skjedde mens du sov i natt

Båtreking, stjeling og hamburgerdynking. Det har skjedd litt av hvert natt til søndag.

Folkebladet har fått flere tips om en båt som har lagt seg på et skjær i løpet av nattetimene. Den ligger i båthavna i Olderhamna. Uhellet skal ha skjedd mens det var flo sjø, og skjæret er ikke merket.

Politiet har ikke meldt om mye aktivitet i Midt-Troms. Men i Tromsø har derimot etaten hatt mer enn nok å henge fingrene i. Her er noen av tingene Troms politidistrikt har meldt om på Twitter i løpet av natta:

06.02: Tromsø: Det har blitt begått innbrudd i en bolig på Tromsøya i løpet av natten. Skaen vil bli fulgt opp i løpet av formiddagen.

05.32: Tromsø: To jenter forsøkte å stjele fra en kiosk. En av jentene slo og bet ansatt i det de ble stanset. Beruset. Innbrakt. Sak opprettet.

05:17: Tromsø: En person etterkom ikke pålegg om å forlate sentrum etter en ordensforstyrrelse. Innbrakt og anmeldt.

04.45: Tromsø: Overstadig beruset dame funnet i sentrum. Overtatt av helsevesenet.

03.51: Tromsø: En person innbringes i forbindelse med en ordensforstyrrelse i en kebabkø. Innsettes i drukkenskapsarrest.

03.47: Tromsø: Krangling mellom to parter inne på et gatekjøkken. Den ene parten fikk en hamburger over seg. Partene sendt hver sin veg.