Russen i Salangen fikk nei fra kommunen

Salangen kommune sier nei til å bruke U4 til russearrangement.

Russekullet 2017 sendte en søknad om å leie eller låne område U4 på Sjøvegan for å avvikle russens 1. mai-arrangement. I søknaden kommer det fram at det vil bli satt opp partitelt og nytt medbrakt alkohol.

Status i dag er at deler av område blir brukt til næringsvirksomhet ved utleie av plasser for camping og bobiler.

Området som helhet er et offentlig sted. Rådmann vektlegger at det ikke er lov å nyte alkohol på offentlig sted og at det heller ikke vil kunne påregnes med en innvilget søknad om skjenkebevilling for dette området.

Rådmann har avklart dette med lensmannen i Salangen. I svaret berømmes russen for å søke og forsøke å få arrangementet lovlig, men søknaden avslås.