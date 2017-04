Vant én million kroner på Flax-lodd

En eldre dame fikk en eventyrlig start på helga: Fredag formiddag ble Flax-loddet hennes pålydende 1 million registrert på Spar i Sørreisa.

Men hovedpersonen selv var ganske så rolig, forteller butikkmedarbeider Stina Myhre, som var på jobb da loddet ble registrert.

– Vi ble jo kjempeglad på hennes vegne og gratulerte henne så masse, alle vi som var her. Hun var selvsagt også glad, men hun sa at det nok ikke helt hadde gått opp for henne ennå, smiler Myhre.

Konto

Damen hadde vært innom torsdag. Da ville hun bytte til seg et nytt Flax-lodd på et som hun hadde vunnet på. Og det var da hun fikk vinnerloddet, forteller Myhre. Fredag formiddag kom så den heldige vinneren tilbake.

- Hun kom til tippekassen med loddet i hånden og sa at hun gjerne ville få overført pengene til kontoen. Jeg tenkte at det først dreide seg om en gevinst på ti tusen kroner. Aller først klarte jeg heller ikke å se noen gevinst da jeg så på loddet. Men så oppdaget jeg at det stod 1 million – tre ganger.

Vinnersjanse

Gevinster på over 10 000 må overføres til konto. Det som skjer når slike store gevinstlodd kommer inn, er at loddet blir registert og scannet – og det som også var spesielt denne gangen, var at man måtte ha tippekortet i maskinen under registreringen, forklarer Myhre.

Sørreisa har fått flere heldige millionærer fra Norsk Tipping de siste årene. Myhre vet at de har solgt Flax-lodd med gevinster på 1000 kroner. Men det er første gangen hun har fått se selve million-loddet. Da blir man glad på andre side vegne også. Vinnersjansen for topp-premien på Millionflax oppgis på Norsk Tippings nettsider til å være 1 til 600 000.

Spesiell fredag

Og for både en heldig Flax-vinner og personalet på Spar ble det en ekstra hyggelig inngang på helga.

– Det ble en spesiell dag på jobb. Vi kommer nok til å ha en liten feiring, vi her på butikken også. Vi selger faktisk ofte en del Flax-lodd nettopp på fredager, og kanskje blir det enda flere nå fremover!

– Damen visste kanskje ikke helt ennå hva hun skulle bruke pengene på. Men hun kjøpte faktisk et nytt Flax-lodd før hun gikk, ler Stina Myhre.