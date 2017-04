Skal lære unge håpefulle å bake

Hele Norges Silja Kristianne Uteng skal i morgen lære 15 unge håpefulle bakere hvordan man både baker og pynter cupkakes.

Kursplassene ble revet vekk da ungdomsleder ved barn og ungdoms aktivitetshus i Målselv Marita Hagensen, annonserte nyheten for en stund tilbake. Det er ir egi av aktivitetshuset kuret avholdes.

Selve tilstelningen foregår på Bardufoss ungdomsskole og Hagensen sier følgende til avisa Nye Troms:

- Det er flott å se at et slikt kurs er et så populært tiltak.

Uteng deltok tidligere i år i bakekonkurransen «Kakekrigen» på kanalen FEM, der hun også gikk av med seieren.

- For at hun skal kunne gi alle deltakerne oppmerksomhet og ha tid til å følge opp alle, var det kun plass til 15 deltakere på kurset. Det var imidlertid flere som viste interesse, sier hun videre til avisa.