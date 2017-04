Enorm vekst for mobilbetaling i Lenvik

Ferske tall fra EasyPark viser en vekst på 99 prosent i Lenvik kommune.

Rykende ferske tall fra EasyPark viser at innbyggerne i Lenvik kommune bruker mobilen til å betale for parkeringen som aldri før. På ett år har man hatt en vekst på hele 99 prosent, dersom tallene fra første kvartal i år sammenlignes med tallene fra tilsvarende periode i fjor.

Ludvik Eide, markedsansvarlig i EasyPark Norge, er utrolig fornøyd med at langt fler får øynene opp for betalingsløsningen. Han kan også bekrefte at den positive trenden er i tråd med målinger gjort i andre deler av landet. På landsbasis har nemlig økningen vært på 136 prosent.

– Selv om veksten i Lenvik ligger litt under landsgjennomsnittet, er vi veldig fornøyde med veksten. Veksten vil alltid variere i de ulike byene og kommunene, men dette er uansett tall vi er meget fornøyde med. Vi er i stadig utvikling og vi håper og tror at denne positive trenden fortsetter, forteller han.

For stadig flere forstår, ifølge han, at betalingsløsningen forenkler hverdagen i form av å forenkle noe så hverdagslig som å parkere.

- Du slipper å bruke mynt eller kort, du kan forlenge og stoppe parkeringen fra hvor som helst, og overbetaling unngås da parkeringen avsluttes i det du forlater parkeringsplassen. Det at kundene er så fornøyde med tjenestene vi tilbyr er utrolig tilfredsstillende, poengterer han.