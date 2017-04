En bil havnet utfor veien

Utforkjøringen skjedde på Senja.

Folkebladet har fått tips om en bil som står i grøfta i krysset til Steinfjordtunellen på Skaland-sida.

Ifølge tipseren skal det ikke ha oppstått noen personskader.

Samme tipser skriver også at stedet hvor utforkjøring skjedde er kjent som et trangt møtepunkt for biler.

Det er ikke kjent hvor mange personer som befant seg i bilen.