Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kort oppsummering fra nattens hendelser.

Kl. 23.15: Makedonias opposisjonsleder er blant minst ti personer som skal ha blitt skadd da demonstranter trengte seg inn i nasjonalforsamlingen i Skopje torsdag kveld, melder NTB. Les mer her.

00.36: To av åtte mistenkte jihadister pågrepet i Spania innrømmer å ha vært på flyplassen i Brussel under terrorangrepet i fjor, men nekter å ha gjort noe galt, melder NTB. Les mer her.

Kl. 02.04: Politiets bombegruppe bekrefter at funnet på Røros Lufthavn ikke truet sikkerheten. Flyplassen ble stengt i timevis etter at pakker gjorde sprengstoffutslag, melder NTB. Les mer her.

Kl. 04.18: Innbrudd på skolen i Kroken i Tromsø. Uvisst om noe er stjålet. En mann i 20-årene er pågrepet i nærheten, siktet for innbruddet, melder Troms politidistrikt.

Kl. 04.22: Vold i leilighet i Hansjordnesbukta. Mann i 30-årene fraktet til lege. Ikke alvorlig skadet. Mistenkte er ikke pågrepet, melder Troms politidistrikt.