Vikstranda sanitetsforening og Tranøy kommune skal samarbeide om beredskap.

Avtalen går på at medlemmer av sanitetsforeninga skal hjelpe til om kommunen rammes av en krise, katastrofe eller alvorlig hendelse.

- Sanitetsforeninga har et hus som kan brukes dersom det er behov for å evakuere folk. Huset har også vedovn, så selv ved langvarig strømbrudd er det mulig å få varme, påpekes det i en pressemelding fra Vikstranda sanitetsforening i Tranøy.

- Gjør stor innsats

I tillegg kan sanitetsforeninga stille med mat både til hjelpemannskap og andre som er berørte når det er behov for det.

Kommunen er ifølge pressemeldinga veldig godt fornøyd med å ha fått på plass en avtale med sanitetsforeninga.

- Vi vet jo at foreninga gjør en stor innsats i kommunen vår og at de stiller opp, men det er godt å ha en skriftlig avtale på plass. Vi bor jo på en plass med mye vær, og da kan det hende at vi opplever at strømmen er borte i lengre perioder eller at veien er stengt, opplyser virksomhetsleder for pleie, rehabilitering og omsorg i kommunen, Dag Rydmark.

- Bedre rustet

Man håper imidlertid at man blir spart for de store katastrofene.

- Men nå er vi i hvert fall litt bedre rustet om det skulle skje noe, poengterer leder av Vikstranda sanitetsforening Tone Edwards og rådmann og beredskapsansvarlig i kommunenm Alf Rørbakk.

De begge ser fram til et godt og berikende samarbeid.