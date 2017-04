Frykter nedleggelse: - Klart det vil gjøre skade

Sjefredaktør i Folkebladet og leder i Nordnorsk Redaktørforening, Steinulf Henriksen, frykter nedleggelse av journalistikkutdanningen i Bodø, som kun har 23 primærsøkere foran høstens opptak.

Det er ikke lenge siden man feiret 30-årsdagen til journalistikkutdanningen i ved Nord universitet i Bodø. Med kun 23 søkere til høstens opptak, står utdanningen i fare for å ryke.

Sjefredaktør i Folkebladet og leder i Nordnorsk Redaktørforening, Steinulf Henriksen, er redd for at det i så fall vil være begynnelsen på slutten.

Overfor journalisten.no forteller han at en nedleggelse vil bety hull i utdanningen.

- Det er klart det vil gjøre skade, sier han.

- Bør gjennomføre

Ifølge Henriksen har utdanningen betydd mye for mediebedriftene i Nord-Norge, siden studentene i all hovedsak hat havnet i lokale medier gjennom praksisplasser og sommerjobber - og senere faste jobber.

- Av 13 journaliststillinger i Folkebladets redaksjon, kommer seks fra utdanningen ved Nord universitet, sier Henriksen og poengterer at man tidligere har slitt med medarbeidere uten formell utdannelse.

- Dette endret seg med utdanningen i Bodø, sier han.

På vegne av Nordnorsk redaktørforening mener Henriksen at man uansett bør gjennomføre høstens opptak med 20 studenter (dagens minstekrav), og i så måte sørge for kontinuitet.

- Nedslående

Programansvarlig for utdanningen ved Nord universitet i Bodø, Bengt Engan, sier til Journalisten.no at kun 23 primærsøkere er et nedslående tall.

- Dessuten er vi den den eneste journalistutdanningen nord for Sunnmøre, noe som i seg selv er grunn til at vi bør strekke seg langt for årlige opptak av studenter, sier han.