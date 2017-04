Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kort oppsummering fra nattens hendelser.

Kl. 22.15: Over tusen ansatte i tyrkisk politi er pågrepet, mistenkt for å støtte den omstridte predikanten Fethullah Gülen. Over 9.000 politifolk er suspendert, melder NTB. Les mer her.

Kl. 22.22: Kvinne i Målselv fikk beslaglagt førerkortet på E6 i Takelvdalen, etter fartsovertredelse, og for høy prikkbelastning. Ble målt i 100 km/t, melder Troms politidistrikt.

Kl. 03.37: Teknologigiganten Samsungs resultat i årets første kvartal var 46 prosent høyere enn for samme periode i fjor og høyeste kvartalsresultat siden 2013, melder NTB. Les mer her.

Kl. 03.48: Mann i 50-årene i Kirkenes innbrakt til arrest grunnet overstadig beruselse og ikke i stand til å ta vare på seg selv,melder politiet i Finnmark.

Kl. 04.19: Beruset mann i 40-årene i Tromsø kunne ikke/ville ikke gjøre opp for taxien. Ute av stand til å ta vare på seg selv. Innsatt i arrest, melder Troms politidistrikt.

Kl. 04.20: Beruset mann i 30-årene i Tromsø pågrepet på et av byens hoteller. Siktet for bruk og oppbevaring av narkotika. Innsatt i arrest, melder Troms politidistrikt.