Abonnentene får med VG «på kjøpet»

Er du abonnent på Folkebladet, kan du fra og med i dag også lese Norges største løssalgsavis VG gratis.

Fra i dag er tilbudet til deg som holder Folkebladet blitt kraftig utvidet. Fra nå av kan du nemlig lese VG samtidig som du går inn på nettet og leser Folkebladets eAvis.

Dette gjelder både dagens abonnenter og de som tegner nye abonnementer.

Mye lesestoff

– Det er både VGs papiravis og helgemagasin som man kan lese, forteller sjefredaktør i Steinulf Henriksen i Folkebladet.

Ifølge sjefredaktøren er det et naturlig skritt som de to avisene nå tar i fellesskap.

– Vi har hatt et tett redaksjonelt samarbeid med VG i over 20 år, og det videreføres nå i nye retninger. Vi tilbyr VGs papiravis, den rosa sportsseksjonen og det prisvinnende helgemagasinet VG Helg som en del av Folkebladet abonnementspakke, uten tillegg i prisen. Kombinasjonen Folkebladet og VG er perfekt match. Her får du det beste lokalstoffet og den beste nasjonale og internasjonale journalistikken servert på ett brett, sier Henriksen.

Søndagsavis

Du får også søndagens utgave av VG når du logger deg inn på eAvisa til Folkebladet.

– Dette vil forhåpentligvis føre til at våre trofaste abonnenter føler de får mer igjen for pengene, og at nye abonnenter vil fristes av dette ekstratilbudet. Det er rett og slett mer innhold for pengene, sier Henriksen.

Du finner VG bakerst i eAvis-utgaven til Folkebladet fra klokka 01.00 hver natt, både via vanlig nettleser og via Folkebladet-appen på din mobil eller nettbrett.

Søk i avisene

Det er nå også mulig å gjøre søk i Folkebladets utgaver — foreløpig ti år tilbake i tid.

– I løpet av uka skal en ny app til mobil og nettbrett være på plass, da vil det også være mulig å gjøre både enkle og avanserte søk i innholdet, både artikler og annonser. Dette kan du allerede gjøre på web-utgaven av eAvisa, sier digitalredaktør Trond Sandnes i Folkebladet.

Han sier at du for eksempel kan skrive inn søkeordet Skaland, og angi en tidsperiode, for eksempel fra august til september 2012.

– Da vil du få opp sidene der ordet "Skaland" forekom i avisene i den perioden, forteller Sandnes.

Avtale

Folkebladet er ikke eneste avis som vil bli omfattet av abonnementsavtalen med VG.

Også søsteravisene i Harstad, på i Tromsø og i Nord-Troms er med på laget.

– Det er et forsøksprosjekt som omfatter Harstad Tidende, Folkebladet og Fremtid i Nord, forteller Henriksen.