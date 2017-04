– Vil få frem det vi har på hjertet

Det nyetablerte ungdomsrådet håper Sørreisa-ungdommen ser for seg en fremtid i bygda.

Aktiviteten i ungdomsrådet har vært nede i flere år, men nå har noen ungdommer trådt til for å si sine meninger til innbyggere og politikerne i Sørreisa.

– Vi ungdommer i Sørreisa har ganske mye meninger, og vi vi ville opprette ungdomsrådet igjen, for å kunne få frem det vi har på hjertet, forteller leder Jenny Blekkerud Foldøy (14) og Helene Lavik (13) til Folkebladet.

Fremtid

Rådet ble opprettet for bare noe uker siden. Målet er også å fortelle politikere hvordan de opplever å bo her, og hvilke tiltak som må til for å gjøre Sørreisa mer attraktivt for ungdommene.

– På folkemøtet tidligere i uken snakket vi til de oppmøtte om den nye skolen som skal komme, og at vi ønsker at det skal bli bygget en ungdomsklubb som et tilbud til de som ikke driver med musikk eller idrett, forteller jentene.

De mener det er viktig at Sørreisaungdommen ser verdien i bygda, og ønsker å komme tilbake etter endt utdanning.

– Jeg har lyst til å bli boende her. Sørreisa er ganske trygt og barnevennlig, men jeg skulle ønske det var mer arbeid her og boliger som en kan kjøpe eller leie, sier Blekkerud Foldøy.

Folkemøtet

Jentene holdt innledningen til folkemøtet tirsdag, da samfunnsdelen i kommuneplanen skulle diskuteres. De forteller om god respons i ettertid.

– Det var mange som kom bort til oss og sa at det var veldig bra. Vi snakket jo litt om hvordan det er å bo her, forteller de.

Rådet består av syv ungdommer, fem faste og to varamedlemmer.

Sørreisa-ordfører Jan-Eirik Nordahl sier rådet har vært etterlengtet.

– Det var veldig bra at de var med på folkemøtet å ga oss sitt syn på Sørreisa og de tilbudene vi har. Jeg tenker at ungdomsrådet blir å bidra inn i kommuneplanens samfunnsdel. De er absolutt en viktig ressurs for kommunen, avslutter Nordahl.