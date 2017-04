Vil ikke dele havneprosjekt opp i to

Fylkesråden krever at oppgradering og utbedring av fiskerihavna i Senjahopen ikke deles opp i to.

Onsdag ettermiddag var fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, på høring i Stortinget hos transportkomiteen.

Millioner til Senjahopen i NTP Havneanlegget i Senjahopen får en tildeling på 139 millioner kroner de neste to periodene i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029.

Her fremmet han et krav om at oppgradering og utbedring av fiskerihavna i Senjahopen ikke må deles opp i to perioder i den Nasjonale transportplanen, slik forslaget i dag ligger.

Han sier sier oppdelingen slik den er nå, er dramatisk

– Realiteten er at hvis regjeringens NTP forslag blir vedtatt vil det ikke bli oppstart i Senjahopen før 2022 med en bevilgning på 39 mill i NTP siden restbeløpet ikke kommer før i perioden etter. Dette er dramatisk for den største fiskerihavna i region. Næringslivet som har sett fram til oppstart senest 2019 vil ha en alvorlig situasjon framfor seg, og det er å frykte redusert aktivitet i årene fremover fordi havneforholdene ikke er god nok, sier Prestbakmo til Folkebladet.

Fiskerihavna i Senjahopen ligger inne i Nasjonal Transportplan med 39 millioner i første del av perioden 2018-2023, mens 100 millioner ligger inne i 2024-2029