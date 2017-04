Salangen hadde avansement i lomma, men måtte til slutt se Fløya slippe jubelen løs.

Salangen ledet 1-3 og var det desidert beste laget før pause, men keeper Jørn Ivar Kroken måtte hente ballen ut av nettet tre ganger i løpet av de siste 25 minuttene, og dermed er Salangen ute av cupen. Trener Andreas Seipäjäervi var naturlig nok skuffet da han pratet med Folkebladet etter kampslutt.

- Det er selvfølgelig surt å tape. Vi gjør et ærlig forsøk, men det holder ikke helt inn. Vi er nært, men ikke nært nok, forklarer Seipäjäervi.

Selvmål og stjernetreff

Salangen åpnet forrykende da de gjeste Fløyabanen i første runde av NM-cupen. Allerede etter fire minutters spill lå det første av etter hvert mange scoringer i nota, da Fløya satte ballen i eget nett på et hjørnespark. Og etter 29 minutter spill doblet Scott Fitzgerald fortjent ledelsen for et helttent Salangen.

Fløya rakk å redusere en gang ved Erlend Vangdal, men to minutter før pause klinket Tobias Kvalvik Henriksen ballen i mål på et praktfult langskudd. Seipajäervi er fornøyd med det laget presterte før hvilen.

- Vi gjør en veldig god første omgang. Vi har kontroll på dem, og løser arbeidsoppgavene på en god måte. Jeg føler vi treffer på inngangen til kampen. All ære til guttene for de første 45 minuttene, sier Salangen-treneren.

Det så svært lyst ut for Salangenlaget, men i andre omgang ble de spilt lave i store perioder, og drøye 20 minutter ut i omgangen greide Fløya å redusere ved Yngvar Johansen. Geirald Meyer utliknet ti minutter senere, og da Morten Mathisen satte inn 4-3 kun fire minutter før slutt var snuoperasjonen ett faktum.

- Det blir baktungt i andre omgang. Vi evner ikke å få ut laget, og de får trykt oss bakover. Da får de skapt de sjansene de trenger for å score mål. Vi reiser oss igjen de siste ti minuttene, men det burde vi ha greid før, mener Seipäjärvi.

- Det holdt ikke i dag

Han tar på seg skyld selv for at de ble liggende lavt gjennom nesten hele omgangen.

- Vi burde ha jaget dem opp fra sidelinjen. Det er ikke sikkert at det hadde vært utslagsgivende for kampen, men i ettertid ser vi at vi nok burde ha vært litt mer "på" fra benken, erkjenner Seipäjärvi.

Etter kampslutt var det en skuffet gjeng som tok turen tilbake til Sjøvegan.

- Gutta er skuffet selvfølgelig. Det gjelder å stå løpet ut, og det er de berømte marginene som butter i mot oss. Det er en blanding av uflaks, marginer og dårlige vurderinger som gjør at vi taper til slutt, men guttene legger ned et godt og ærlig arbeid. Det holdt ikke i dag, det må vi erkjenne, avslutter Seipäjärvi.