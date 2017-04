Salangen mistet tomålsledelse - Ute av cupen

Salangen dro til Tromsø for å møte divisjonskollega Fløya i første runde i cupen.

Salangen måtte slå grønntrøyene fra Tromsø for å gå videre til andre runde i cupen. Fløya har spilt to uavgjorte kamper innledningvis på sesongen, uten å verken score eller slippe inn ett eneste mål. Salangen på sin side har tapt sine to første oppgjør.

Salangen startet med følgende lag:

Jørn Ivar Kroken - Sondre Tunstad, Stian André Johansen, Tobias Sørensen, Vegar Strand Mortensen, Jonas Johansen Svendsen, Sindre André Eggen, Scott Alexander Fitzgerald, Johan Adrian Borch, Odd-Henning Skog, Tobias Kvalvik Henriksen

Benken: Benn Fjellberg, Vegard Evertsen, Gaute Kornelius Roaldsen, Morten Røkenes Svinsaas

Fløya startet med følgende lag:

Tobias Hjorthen Paulsen, Kristian Edøy Hanssen, Geirald Meyer, Jørgen Hveding Andreassen, Jørgen Rafaelsen, Mikkel Andre Nergård, Gard Mikalsen Lohne, Espen Berthung, Erlend Vangdal, Christopher Tian Olsen, Dan-Roger Roland

Benken: Hans-Eivind Rydeng, Andreas Arntzen, Yngvar Johansen, Morten Mathias Larssen Mathisen, Martin Skogstad, Kristoffer Mikalsen, Nikolai Skaue

90+6: SLUTT. Salangen ledet 1-3 til pause og var det beste laget, men Fløya kom tilbake og satte spikern i kista ett minutt før slutt. Dermed er Fløya ute av årets NM-cup.

90+5: Salangen etablerer press høyt oppe i banen, men greier ikke å få avsluttet på mål.

90+3: Fløya kommer alene med Jørn Ivar Kroken, men der er kapteinen god og redder bortelaget. Nå er det ikke mye tid å gjøre det på for Salangen.

90+1: Fløya gjør et bytte for å hale ut tiden. Salangen med hjørnespark. En Salangen-spiller får pannebrasken på innlegget fra Evertsen, men det blir ikke nok trykk i headingen og keeper får kontroll.

89. min: 4-3! Morten Mathisen sender Fløya opp i ledelsen, som nå har snudd kampen med bare minuttet igjen å spille. Nå blir det svært tøft fort slitne Salangenspillere.

87. min: Jevn kamp nå, det bølger frem og tilbake. Begge lags supportere maner spillerne til å løpe selv om det begynner å bli en del trøtte bein utpå Fløyabanen.

84. min: Enorm sjanse til Salangen! Lang ball ut på venstrekant. Et godt innlegg slås mellom forsvaret og keeper. Odd-Henning Skog stormer mot ballen, men Fløyas venstreback får forstyrret spissen akkurat nok til at ballen triller til side for stolpen. Nære 3-4!

79. min: Vegard Evertsen erstatter Jonas Svendsen.

77. min: Fløya går rett i strupen på Salangen igjen. Dan-Roger Roland får ett innlegg fra høyre, og står mutters alene. Han trenger bare ekspedere ballen i mål, men greier å blåse den over. Der er Salangen heldige som ikke havner under!

76. min: 3-3! Geirald Meyer rager høyest på et hjørnespark, og stanger inn utlikningen. Salangen sliter nå.

75. min: Salangen har gjort to bytter i løpet av den andre omgangen. Tobias Kvalvik Henriksen og Johan Borch har gått ut, i mens Gaute Roaldsen og Benn Fjellberg har gått ut.

73. min: Vegard Mortensen Stand for ballen i ansiktet fra to meter hold. Det ser ikke godt ut, men han kommer seg opp igjen.

70 min: Tobias Kvalvik Henriksen ligger nede med det som ser ut som krampe, får hjelp av lagkameratene.

68. min: Fløya har fått blod på tann, og kommer til flere gode innlegg uten at de har resultert i noe foreløpig.

63. min: 2-3! Fløya reduserer på et fantastisk frispark. Yngvar Johansen kliner ballen i krysset fra 19 meter. Det er spenning i kampen!

58. min: Sjanse til Salangen! Et frispark blir slått opp fra lavt i banen, og en Salangen-spiller får stå mutters alene og avslutte men uheldigvis går ballen like utenfor. Salangen har greid å svare på Fløyas press, og har fått løftet laget opp på banen.

56. min: Fløya har flere hjørnespark på rabben, men Salangen får klarert hver gang. Salangen må passe seg for å ikke bli liggende for lavt, da kan det bli en tung siste halvtime.

53. min: Dan-Roger Roland høyest på et innlegg, men ballen sniker seg utfor. Fløya har startet 2. omgang aggresivt, naturlig nok.

49. min: Salangen legger seg lavt innledningsvis, og Fløya har mye ball.

46. min: 2. omgang er i gang.

45. min: Det er pause i Tromsø, og nå er direktebildene tilbake!

45. min: 1-3! Fløya reduserte ved Erlend Vangdal, men Tobias Kvalvik Henriksen puttet Salangens tredje kun seks minutter senere!

31. min: 0-2! Salangen øker ledelsen! Scott Fitzgerald sender Salangen opp i 2-0, og de røde og hvite har nå et meget godt overtak på hjemmelaget. Dessverre har vi enda ikke fått tilbake livestreamen.

30. min: Fremdeles 0-1 i favør bortelaget. Fløya var på forhånd ansett som små favoritter mot Salangen.

18. min: Fortsatt ingen direktebilder som kommer gjennom.

10. min: Det er trøbbel med bildene fra Tromsø, som gjør vanskelig å få rapportert fra kampen.

9. min: Gult kort til Johan Adrian Borch

3. min: 0-1! Salangen får frispark på høyre siden. Ballen slås inn mot bakerste, og ballen ender til slutt i mål etter mye klabb og babb! Drømmeåpning for Salangen!

1. min: Kampen er i gang!