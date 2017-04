Salangen gjester Fløya i første runde

Salangen drar til Tromsø for å møte divisjonskollega Fløya i første runde i cupen. Vi oppdaterer kampen her!

Salangen må slå grønntrøyene fra Tromsø for å gå videre til andre runde i cupen. Fløya har spilt to uavgjorte kamper innledningvis på sesongen, uten å verken score eller slippe inn ett eneste mål. Salangen på sin side har tapt sine to første oppgjør.

Salangen starter med følgende lag:

Jørn Ivar Kroken - Sondre Tunstad, Stian André Johansen, Tobias Sørensen, Vegar Strand Mortensen, Jonas Johansen Svendsen, Sindre André Eggen, Scott Alexander Fitzgerald, Johan Adrian Borch, Odd-Henning Skog, Tobias Kvalvik Henriksen

Benken: Benn Fjellberg, Vegard Evertsen, Gaute Kornelius Roaldsen, Morten Røkenes Svinsaas

Fløya starter med følgende lag:

Tobias Hjorthen Paulsen, Kristian Edøy Hanssen, Geirald Meyer, Jørgen Hveding Andreassen, Jørgen Rafaelsen, Mikkel Andre Nergård, Gard Mikalsen Lohne, Espen Berthung, Erlend Vangdal, Christopher Tian Olsen, Dan-Roger Roland

Benken: Hans-Eivind Rydeng, Andreas Arntzen, Yngvar Johansen, Morten Mathias Larssen Mathisen, Martin Skogstad, Kristoffer Mikalsen, Nikolai Skaue

Trykk F5 for å oppdatere.

3. min: 0-1! Salangen får frispark på høyre siden. Ballen slås inn mot bakerste, og ballen ender til slutt i mål etter mye klabb og babb! Drømmeåpning for Salangen!

1. min: Kampen er i gang!