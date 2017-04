Krever at forsvarsministeren «legger ballen død»

Martin Henriksen (Ap) krever svar fra forsvarsministeren om helikopterbasen på Bardufoss. Samtidig raser Sandra Borch og Senterpartiet etter avvisning i Stortinget.

- Det er en bekymring blant mange om at Forsvaret er i ferd med å ikke bare forberede, men faktisk starte flytting av 339-skvadronen fra Bardufoss. Denne ballen må forsvarsministeren bare legge død.

Forvirring rundt helikopterbasen Troms Høyre ber om forklaring Leder i Målselv Ap, Steffen Jakobsen mener Sp bør trekke representantforslaget om Bardufoss som hovedbase for helikopter, mens leder i Troms Høyre, Geir Inge Sivertsen ber Sp forklare hva de egentlig mener med forslaget.

- Har vært klare

Det sier stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) til Folkebladet.

– Ap sa klart i forliket om langtidsplanen at det ikke skal flyttes en tøddel før landmaktutredninga er lagt fram. Det står vi ved. Så tar vi debatten om helikopterstøtte når utredninga behandles. Ap har senest på vårt landsmøte klare vedtak om at Hæren skal ha helikoterstøtte på Bardufoss, og kommer til å jobbe for det, sier Henriksen.

Her er spørsmålet Henriksen har stilt forsvarsministeren:

Det er fra enkelte reist bekymring for hvorvidt det forberedes overføring av helikopterberedskapen på Bardufoss, inkludert ledelses-, stab-, vedlikeholds- og støttefunksjoner for helikoptrene, men også at deler av dette kan komme til å bli flyttet før landmaktutredningen er lagt fram og behandlet.

Etter undertegnedes syn innebærer stortingsflertallets forlik om Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) at dette ikke skal skje, og at helikopterberedskapen skal opprettholdes i påvente av Landmaktstudien. Når det gjelder helikopterstøtte til Hæren har som kjent partiene bak forliket flagget ulike syn.

Ap-nei til Bardufoss som hovedbase Arbeiderpartiet ønsker ikke å være med å fremme Senterpartiets representantforslag om å bevare 339-skvadronen og hovedbasen for helikopter på Bardufoss.

Senterpartiet raser

Kan forsvarsministeren forsikre om at helikopterberedskapen på Bardufoss, inkludert støttefunksjoner, opprettholdes i påvente av Landmaktstudien?

Reaksjonene kommer etter at et representantforslag fra Senterpartiet, Venstre, SV og KrF natt til onsdag ble avvist i Stortinget.

Bekymret for flytting av 339 skvadronen Sten Nystad (FrP) ber sitt moderparti om å våkne opp og

Sandra Borch (Sp) raser over agrumentasjonen hun skal ha fått som bakgrunn for at forslaget ble avvist av presidentskapet. I en epost til Folkebladet sier Borch at hun fikk forklart presidentskapets vurdering er at realiteten i vedtaket som ble gjort i langtidsplan for Forsvaret, var å flytte hovedbasen til Rygge, og da blir dette en omkamp som forretningsorden ikke åpner for.

– En trist dag i Stortinget. Man velger å avvise represenantforslaget om Bardufoss. Presidentskapet uttalte at dette var i strid med Langtidsplan fordi man der har vedtatt å flytte Hovedbasen til Rygge. Dersom Stortinget i fjor faktisk vedtok å legge ned helikopterbasen på Bardufoss, burde det vært eksplisitt uttalt. Likevel er det ingen andre måter å tolke presidentskapet på enn at Stortinget faktisk vedtok å legge ned helikopterbasen på Bardufoss, sier Borch og fortsetter:

- Om de mener de ikke gjorde det, burde det ikke vært avvist av presidentskapet og tatt opp til behandling i Stortinget. Dette er maktmisbruk for å komme seg unna debatten, fordi man ikke ønsker dette som en sak midt i valget.