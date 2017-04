Fiskeriministeren i jury på sjømatcamp

Fiskeriminister Per Sandberg skal sitte i juryen når ungdom møtes på årets Sjømat innovasjonscamp på Finnsnes fredag.

Det er Ungt Entreprenørskaps sjømat-innovasjonscamp som går av stabelen i FIL-hallen fredag.

På innovasjonscampen får levene et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på, ifølge Ungt Entreprenørskaps nettside.

Oppdraget

Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på mellom tre og seks elever, og presenterer løsninga for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.

– Elevene starter sitt arbeid tidlig på morgenen fredag, mens juryarbeidet starter med jurymøte noe senere, opplyser prosjektleder Frode Jørgensen i Ungt Entreprenørskap Lenvik/Senja.

På Sjømat Innovasjonscamp har vi seks lokale oppdragsgivere. Dette er Wilsgård Fiskeoppdrett AS/Nord-Senja Laks AS, Salmar Nord AS, Brødrene Karlsen AS, Senja videregående skole, næringsavdelinga i Lenvik kommune samt en oppgave uten oppdragsgiver.

Bedriftene stiller i hallen sammen med nær 260 elever fra åttende og niende klassetrinn fra Nordborg, Finnsnes, Kårvik og Rossfjord skoler.

– Elevene deles inn i grupper som jobber med oppdrag fra en av disse bedriftene hele dagen. Bedriftene stiller også med veiledere,som fortløpende besvarer spørsmål fra elevene. Dagen avsluttes med presentasjon og kåring av vinnere, opplyser Jørgensen.

Fiskeriminister Per Sandberg deltar hele dagen og vil stille i juryen, samt dele ut premier til to vinnerlag.

– Positiv utvikling

- I den nordlige landsdel, så går næringslivet svært godt. Det er lav arbeidsledighet og enkelte næringer sliter med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. For Senjaregionen så er utviklingen i sjømatnæringen den viktigste faktoren for næringsutvikling, sysselsetting og bosetting, sier lenvikordfører Geir Inge Sivertsen.

– Som ordfører har jeg registrert en fantastisk positiv utvikling i denne næringen, og som skoleeier har Lenvik kommune erkjent at man har et ansvar for å bidra til å skape nysgjerrighet og kunnskap om regionens viktigste næringer, sier han.

Dette føler han at man er i ferd med å lykkes med.

– Blant annet gjennom Sjømat Innovasjonscamp. Skolene har fokus på blå næringer, elevene får kunnskap om næringa og vi ser nå rekordhøy søking til blå fag i videregående skole.

Rett etter åpning, som foretas av Sivertsen, vil elevene bli drillet i teambygging så de blir trygge på hverandre og mentalt forberedt på å bruke alle sine kreative evner.