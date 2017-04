I forrige uke ble det kjent at presidentskapet på Stortinget vil innstille på å avvise Senterpartiets forslag om hovedbase for helikopter på Bardufoss. Det får senterpartipolitikeren til å reagere.

Begrunnelsen var at de mente det er i strid med tidligere vedtak som Stortinget har gjort om at 339-skvadronen skal flyttes til Rygge.

Stortinget stemte tirsdag over om forslaget, som ble avvist med støtte fra Ap, Høyre og FrP.

- Dette er en blokkering av forslaget vårt, fordi de ikke ønsker denne debatten, det kan ikke ses på noe annet enn et politisk spill og redsel for å gjøre vedtak, sier senterpartipolitiker Sandra Borch.

- Vis handling

Hun er skuffet:

- Når vi ser at både lokale og sentrale Arbeiderparti-politikere har flagget at dette er viktig for dem. Det samme har fylkesleder i Troms Høyre, som også antydet at de kanskje ville vurdere å stemme med Senterpartiet. Det gjorde de altså ikke, sier en skuffet Borch.

Hun har fått med seg at Jonas Gahr Støre skal til Bardufoss denne uka og håper han får klare meldinger om hvor viktig Bardufoss er.

- Ikke bare skal på en sjarmetappe for å si med pene ord at forsvar og Bardufoss er viktig. Nå er det på tide å vise handling, slår hun fast.

Hun kan ikke på noen som helst måte se at deres forslag er i strid med tidligere vedtak Stortinget har gjort.

- Dette er uvitenhet eller politisk spill av presidentskapet.

Sjokkert ordfører

Toralf Heimdal, ordfører i Bardu er også mildt sagt sjokkert over nyheten.

- Senterpartiets forslag omhandler hovedbase på Bardufoss, og er ikke i strid med noe av det som står i forsvarets langtidsmelding. Det er en stadfesting av at hovedbasen for helikopter beholdes på Bardufoss, sier han.

Stortinget med Ap, Høyre og FrP vedtok i fjor langtidsplan for forsvaret hvor det ble besluttet at 339-skvadron skal flyttes til Rygge.

- 339-skvadron er en ren helikopterskvadron. Hovedbase for helikopter på Bardufoss og 139 luftving er en organisatorisk overbygging for alle helikopterskvadroner i Norge. Det er ingenting i veien for at vi skal kunne vedta at Hovedbasen for helikopter skal ligge på Bardufoss, påpeker ordføreren.

Heimdal og Borch er svært skeptiske til presidentskapet og deres vurdering av saken og antyder at det er politisk spill på gang.

- Vi merker oss at de partiene som vedtok langtidsplanen og nedleggelse av 339-skvadroen er i overtall i presidentskapet. Når man ser hvem som sitter i representantskapet tyder mye på at avvisningen av forslaget er politisk motivert.