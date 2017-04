Underslo gjenstander fra arbeidsplassen

Mistanken ble vekket da tollere stoppet den utenlandske bilen på Bjørnfjell. Nå er to menn dømt for underslag.

Det var i januar i år at tollere på Bjørnfjell ble mistenksomme da de stoppet en utenlandsk bil. I bilen fant de nemlig en hel del gjenstander merket med logoen til en reiselivsbedrift i Midt-Troms. Som en følge av beslaget ble tre personer, to menn og ei kvinne av utenlandsk opprinnelse, mistenkt for å ha gjort seg skyldig i underslag eller tyveri fra bedriften de hadde vært ansatt i gjennom seks-sju år.

Hevdet sin uskyld

Nylig gikk saken for Senja tingrett. Det var imidlertid bare de to mennene som stod tiltalt. Kvinna befinner seg i sitt hjemland.

Det var bare den ene av de to mennene som erkjente å ha begått underslag, men da kun for en enkelte av gjenstandene. De to mennene forklarte for øvrig å ha ervervet de andre gjenstandene på ulike måter gjennom årene de hadde bodd og arbeidet ved reiselivsbedriften - gjennom kjøp, at de hadde fått gjenstander som gaver eller at de rett og slett hadde tatt gjenstander som ellers skulle kasseres. Etter å ha gjennomgått lista ver gjenstandene konstaterte tingretten at mennenes forklaring kunne stemme for enkelte ting, men slettes ikke for alt.

«Ved bevisvurderingen har retten – i tillegg til de momentene retten så langt har pekt på – lagt vekt på det samlede omfanget av politiets beslag. Retten viser også til omfanget av gjenstander som åpenbart kommer fra de tiltaltes arbeidsgiver, som tilsier at det kan utelukkes at de tiltalte tilegnet seg dem slik de selv har forklart», heter det i dommen.

Begge dømt

Retten fant det utvilsomt bevist at begge mennene hadde gjort seg skyldig i underslag, men ikke at det var grovt som tiltalen mot duoen beskrev. Dette ettersom verdien for gjenstandene som var underslått var på henholdsvis 40.000 kroner og 10.000 kroner. Retten konstaterer samtidig at ulempen de to mennene påførte sin arbeidsgiver var større enn dersom de hadde underslått samme verdi i penger. Noe som ble vektlagt i skjerpende retning ved straffeutmålinga.

«I skjerpende retning legger retten vekt på at begge de to tiltalte har begått underslagene ved brudd på en særlig tillit som fulgte med stillingene de hadde som ansatte», poengteres det også i dommen.

Retten fant det riktig å fastsette straffen for de to mennene til henholdsvis 36 og 14 dager ubetinget fengsel. I tillegg må de to mennene betale sin tidligere arbeidsgiver 7.500 kroner i erstatning.